В СПЧ оценили распределение президентских грантов для НКО

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил удовлетворение решениями конкурсной комиссии по распределению президентских грантов между некоммерческими организациями (НКО). Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 1 августа.

«Это первый опыт распределения грантов в новом формате и отрадно, что существенно улучшилось администрирование, упростились формы заявки и отчетности, повысилась прозрачность процедур — все это не могло не сказаться на качестве отбора», — заявил Федоров.

Среди получивших финансирование НКО глава СПЧ выделил Московскую Хельсинкскую группу (проект «Правозащитная повестка дня для современной России»), а также проекты мордовского республиканского правозащитного центра, фонда «В защиту прав заключенных», Независимой психиатрической ассоциации России, Центра содействия реформе уголовного правосудия и Совета общественных наблюдательных комиссий.

Федотов особо подчеркнул, что на результатах конкурса не сказался факт включения той или иной НКО в реестр так называемых иностранных агентов. «Ведь важно не то, имеет ли организация иностранное финансирование, а то, чем она занимается. И если она занимается общественно полезной деятельностью, то, конечно, государство должно ее поддержать», — добавил он.

В то же время глава СПЧ выразил сожаление из-за того, что финансирование не получили такие правозащитные НКО, как организация «Оплот», «Солдатские матери Санкт-Петербурга», «Независимый экспертно-правовой совет» и союз «Женщины Дона».

Ранее сообщалось, что гранты главы государства на реализацию общественных проектов получили 970 из более чем 6,6 тысячи НКО.

Старт экспертизе проектов, общая сумма запрашиваемых средств по которым превышает 31 миллиард рублей, был дан в начале июня.

