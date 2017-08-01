Общественники отметили рост профессионализма соискателей на гранты президента

Конкурс на получение НКО президентских грантов продемонстрировал рост профессиональных требований к подавшим заявки организациям, считает директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Ее слова приводит агентство Regnum во вторник, 1 августа.
«Организации, которые выиграли, получили солидные гранты, большая часть из них — опытные, профессиональные, хорошо работающие. Они очень тщательно подошли к подготовке заявок, очень хорошо их проработали», — сказала она.
НКО, которые надеялись лишь на свой «послужной список», не смогли одержать победы, подчеркнул член ОП. «Видимо, надеялись на то, что смогут проскочить по инерции. Но этого не получилось», — отметила Тополева-Солдунова.
Директор автономной некоммерческой организации «Эколого-просветительский центр "Заповедники"» Наталья Данилина отметила, что в этом году конкурс на получение господдержки оказался наиболее эффективным и открытым за все время его проведения. «Оценка проводилась независимо от статусов организаций — эксперты относились совершенно объективно, получили ли статус иностранного агента или нет», — пояснила она.
Ранее во вторник были опубликованы итоги первого в 2017 году конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества. Из более чем 6,6 тысячи заявок практически из всех регионов России было удовлетворено 970.
Конкурсы на предоставление грантов проводятся с 2006 года. С 2017-го был учрежден единый оператор — Фонд президентских грантов.