Путин выделил на поддержку НКО 8 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении восьми миллиардов рублей на поддержку некоммерческих организаций, реализующим социально значимые инициативы и проекты в сфере защиты прав и свобод человека. Соответствующий документ поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 19 февраля.

Денежные средства будут распределяться между НКО по итогам двух конкурсов, проведение которых поручено Фонду-оператору президентских грантов. Прием заявок на участие в первом конкурсе стартует уже 20 февраля. В этом году добавлено новое грантовое направление «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства».

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Требования к заявкам на участие в конкурсе не изменились, кроме проектов, представляемых по новому направлению. Для них положением о конкурсе установлены дополнительные требования. «По сути, в рамках нового направления будет проводиться «конкурс конкурсов» — отбор и поддержка лучших в стране творческих конкурсов и фестивалей, позволяющих выявлять молодых талантов», — говорится в документе.

Кроме того, в этом году у конкурсантов появилась возможность заявить «долгосрочные» проекты. Финансирование инициатив, которые невозможно качественно осуществить за полтора года, растянется на срок до трех лет. В частности, на долгосрочное грантовое сопровождение смогут рассчитывать участники направлений: «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «развитие институтов гражданского общества».

В прошлом году на два конкурса было представлено более 16 тысяч проектов, из которых более трех тысяч были поддержаны. Общая сумма выделенных грантов составила почти семь миллиардов рублей.