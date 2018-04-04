Более восьми тысяч НКО поборются за президентские гранты

Более девяти тысяч проектов поступили на первый в 2018 году конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги заседания экспертного совета Фонда президентских грантов.

В итоге до этапа независимой экспертизы были допущены более 8,3 тысячи работ. «По решению совета, 738 проектов не были допущены до дальнейшего рассмотрения из-за выявленных нарушений», — говорится в сообщении. Еще 80 проектов отозвали заявители.

В Фонде отметили, что процент проектов, не соответствующих условиям конкурса, снизился по сравнению с прошлым годом. В 2017-м на первом конкурсе до экспертизы отсеялись 10,4 процента участников, на втором — 8,9 процента. В этом году таких проектов оказалось восемь процентов, при этом большая часть из них была подана в последний день.

В объединенном экспертом совете конкурса состоят 802 человека, это профильные специалисты, общественные деятели и ученые.

Гранты президента выделяются некоммерческим организациям (НКО), которые участвуют в развитии институтов гражданского общества, реализуют в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства своим распоряжением ежегодно определяет общую сумму субсидий на гранты, а также оператора или операторов, которые проводят конкурсы среди НКО на получение средств.

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