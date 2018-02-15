Минстрой вдохновился «Лидерами России»

Минстрой России намерен сформировать кадровый резерв молодых архитекторов на принципах конкурса «Лидеры России», заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в четверг, 15 февраля. Его слова приводит ТАСС.

«После проведения конкурса мы организуем обучение принципам работы государственного и муниципального управления и будем базу данных [по победителям] предлагать нашим коллегам в регионах, беря за основу принцип "Лидеров России"» — сказал глава Минстроя на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Мень отметил, что проведение ведомством подобного конкурса продиктовано запросом глав регионов на квалифицированных главных архитекторов.

Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» проходил в Сочи с 6 по 11 февраля. По итогам конкурса определены 103 победителя, в частности в их число вошли шесть сотрудников компании «Газпром нефть». В течение года они смогут получить карьерные консультации у представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

300 финалистов конкурса, организованного по поручению президента России, получат образовательные гранты в размере до одного миллиона рублей.