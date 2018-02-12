Шесть сотрудников «Газпром нефти» вошли в число победителей «Лидеров России»

Шесть сотрудников компании «Газпром нефть» вошли в число 100 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщили «Ленте.ру» в нефтяной компании.

При этом Алексей Малютин — начальник департамента перспективного развития блока разведки и добычи «Газпром нефти»,значится в топ-20 участников конкурса с наиболее высокими оценками. Кроме него, значимые результаты в конкурсе показали Денис Демин — начальник управления стратегического анализа «Газпром нефти», Иван Добровольский — руководитель программ развития стратегических компетенций и специальностей, Константин Прядилов — руководитель проектов Научно-технического центра «Газпром нефти», Тихон Шевелев — начальник управления по концептуальному проектированию ООО «Газпромнефть-Развитие», и Дмитрий Юрьев — начальник управления геологии и разработки месторождений Оренбург, Восток, научно-технического центра «Газпром нефти».

Таким образом, компания стала лидером корпоративного сектора России в неофициальном зачете по количеству сотрудников, ставших победителями конкурса. Всего в финале конкурса «Лидеры России», итоги которого были подведены в Сочи, участвовали 11 представителей «Газпром нефти».

Комментируя результаты конкурса, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил: «Сотрудники компании, которые вышли в финал конкурса, уже входят в кадровый резерв "Газпром нефти". Но особенно приятно, что шесть из них сумели попасть в топ-100 "Лидеров России"».