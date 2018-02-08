Финалистов «Лидеров России» оценили члены правительства и губернаторы

Финалисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» получили оценки от 39 наставников, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 8 февраля.

Финал конкурса начался в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» днем ранее, 7 февраля. Накануне оценочных мероприятий состоялась дискуссионная панель «Роль лидера в развитии системы государственного управления на региональном уровне: ключевые вызовы и решения». Второй день посвятили общению с наставниками.

Чиновники, главы регионов и главы компаний отметили высокий уровень управленческих решений, которые предлагают финалисты в ходе оценочных мероприятий. «Мы готовы пригласить к себе участников конкурса, которые будут соответствовать нашим требованиям», — сказал председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и добавил, что его команда предложила ряд интересных решений.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рассказал, что участница из его округа Вероника Сипачева предложила создать сеть ресурсных центров для поддержки некоммерческих организаций, которые продвигают перспективные идеи развития Дальнего Востока. Он также пригласил девушку поучаствовать в обсуждении проекта создания независимого молодежного совета в регионе.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению президента России, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Финальный этап продлится до 11 февраля. В него прошли 300 человек, они получат образовательные гранты в размере до одного миллиона рублей, а 100 победителей смогут в течение года получать консультации от наставников проекта. В их числе — первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов и Сергей Лавров.

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