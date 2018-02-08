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Губернатор Подмосковья даст наставления «Лидерам России»

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в «Дне наставника», организованном в рамках финала конкурса «Лидеры России». Об этом сообщает «Риамо» в четверг, 8 февраля.

В качестве наставника глава региона проведет серию кейсов для финалистов, а также понаблюдает за ходом оценочных мероприятий. Среди конкурсантов семь представителей Подмосковья. В мероприятии, которое проходит в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, также принимают участие руководители министерств и ведомств, субъектов федерации, крупнейших компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Торжественное открытие финального этапа конкурса управленцев, организованного по поручению президента России Владимира Путина, состоялось в среду, 7 февраля. Финальные мероприятия для участников конкурса будут проходить до 11 февраля. С 8 по 10 февраля финалистов ожидает интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые позволят участникам проявить профессиональные и личностные качества. Всего в заключительном этапе состязания участвуют 300 человек.

Победители «Лидеров России» смогут получить личные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. В частности, своим опытом поделятся первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов и Сергей Лавров.

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