Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов долларов

Задолженность нерезидентов России перед резидентами на начало декабря составила 125 миллиардов долларов. Из них 35 миллиардов долларов пришлось на невозвращенные займы. Об этом в Госдуме сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает «Интерфакс».

По словам Скобелина, задолженность выросла почти на 3 миллиарда долларов за минувший квартал. Зампред ЦБ отметил, что невозврат долгов часто используется для отмывания денег. «Это один из каналов вывода неблаговидных доходов, которые получены в результате преступлений, мошенничеств и так далее», — заключил он.

На комитете Госдумы 26 января обсуждались поправки в закон о валютном контроле. Они, в частности, предполагают установить требования о репатриации резидентами на свои счета денег, предоставленных нерезидентам по договорам займа. Крупные компании, однако, выступают против таких шагов.

Так, «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Зарубежнефть» предложили освободить от обязательной репатриации средства при финансировании, связанном с геологоразведкой и добычей полезных ископаемых, в случае реализации геологического риска.

Законопроект был принят в первом чтении в 2016 году, с тех пор его одобрение так и не продвинулось дальше.

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