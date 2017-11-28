Россияне приноровились использовать Airbhb для отмывания денег

Журналисты американского издания Daily Beast выяснили, что русскоязычные пользователи сайта по поиску аренды частного жилья Airbhb научились отмывать деньги с помощью ресурса.

Мошенники используют подставных арендаторов жилья. Они арендуют жилье у определенного человека и расплатиться с ним украденной кредитной картой, данные которой предоставлял сам хозяин. После того, как средства поступали с карты на карту, участники транзакции делили прибыль пополам.

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Журналисты издания обнаружили описание схемы на «подпольных форумах». Один из «опытных мошенников» сообщил Daily Beast, что эта схема не нова и довольно часто используется для отмывания денег с карт. Как выяснилось, за одну такую сделку аферисты выручают до трех тысяч долларов. При этом клиент оставляет положительный отзыв об арендодателе, чтобы не вызывать подозрений.

Отмечается, что подобные схемы могут работать и за пределами России. Люди, которые через форумы ищут потенциальных участников афер, указывают, что «страна не имеет значения».

Несмотря на то, что преступники ищут подельников для реализации схемы не на одном форуме, каков реальный масштаб злоупотреблений, неясно. Daily Beast обращает внимание на то, что в условиях на сайте Airbnb по-прежнему отмечается, что ресурс «не несет никакой ответственности за подтверждение личности какого-либо члена» сообщества, поскольку «проверка пользователя в интернете сложна».