Интернет и СМИ
 

Хакеры атаковали пользователей MasterCard

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Специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET заявили о хакерской атаке на пользователей платежной системы MasterCard. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

По словам представителей ESET, злоумышленники рассылают письма клиентам MasterCard от имени платежной системы. В тексте послания мошенники сообщают пользователю о блокировке его учетной записи и предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Там жертва якобы должна обновить личную информацию, после чего доступ к сервису будет восстановлен.

Отмечается, что на поддельном сайте жертву ожидает анкета для ввода платежных и персональных данных вместе с номером, сроком действия и CVV банковской карты. Как утверждают специалисты ESET, после нажатия на клавишу «Ввод» пользователь добровольно отправит личную информацию злоумышленникам.

В компании также добавили, что фишинговая страница размещена на домене .gob.mx, который принадлежит мексиканскому правительству. Представители ESET уже сообщили о произошедшем в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики.

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