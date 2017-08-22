Хакеры научились красть телефонные номера

Злоумышленники научились воровать телефонные номера абонентов для последующего взлома социальных сетей и онлайн-кошельков. Об этом сообщает сайт The New York Times.

Издание отмечает, что под угрозой оказались данные клиентов американских мобильных операторов Verizon, T-Mobile U.S., Sprint и AT&T. По информации Федеральной торговой комиссии США, в последние годы увеличилось число телефонных «угонов»: за январь 2013 года было зарегистрировано около тысячи случаев, а в январе 2016-го их число увеличилось до 2,6 тысячи.

Хакеры звонят в службу поддержки оператора связи и с помощью информации, найденной на просторах соцсетей, убеждают сотрудников настроить переадресацию всех звонков и сообщений на другое устройство. После этого злоумышленники сбрасывают пароли учетных записей в Twitter, Facebook, Google и онлайн-кошельках. Специалисты отмечают, что завладеть данными банковских приложений труднее, кроме того, финорганизации могут быстро отменить вредоносные транзакции.

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Особенно сильно подобные атаки ударили по держателям биткоинов, переводы которых невозможно оспорить. Большинство потерпевших скрывали акты взлома из-за боязни спровоцировать хакеров на новые преступления, но в последние месяцы десятки известных специалистов по криптовалютам признали себя жертвами.

«Все, кого я знаю на криптовалюте, лишились своих телефонных номеров», — рассказал предприниматель Джоби Уикс. В конце 2016 года он сам стал жертвой хакеров и потерял почти миллион долларов в виртуальной валюте.

Беззащитность профессионалов крипторынка, программистов и экспертов в области безопасности заставляет злоумышленников переходить на массовый «угон» номеров менее продвинутых, но удобных для шантажа пользователей, в том числе политиков, артистов и правозащитников. В 2016-м подобным образом хакеры захватили учетную запись Twitter руководителя движения Black Lives Matter ДеРэя Маккессона.

Многие жертвы после атак связывались с мобильными операторами, однако просьбы о помощи оказывались безрезультатными. Представители компаний заявили, что работают над механизмами предотвращения атак, однако пока могут лишь предложить абонентам устанавливать более сложные коды к учетным записям.