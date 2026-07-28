Россиянин выслушал приговор за организованный со знакомыми бизнес

В Новгороде осудили мужчину за организацию нарколаборатории

В Новгороде осудили мужчину за организацию нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Подсудимый признан виновным по статьям 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 228.3 («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ») УК РФ.

Как установил суд, трое жителей Санкт-Петербурга, в том числе Тихонов, вступили в сговор с целью организации незаконного производства наркотических веществ в особо крупном размере.

В деревне Рогачи Чудовского района они купили дом с участком. Затем приобрели инструменты, химический реактор, сушильный шкаф, весы, респираторы и другие предметы, необходимые для производства наркотических средств. Через тайники-закладки они получили прекурсоры, химические вещества, предназначенные для организации незаконного производства.

Затем Тихонов и двое соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, произвели наркотическое средство массой более 18 килограммов, а также жидкость, содержащую в своем составе наркотическое средство. Произведенное они хранили в полимерных ведрах, ящиках и других емкостях до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил Тихонова к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что многодетную фермершу-блогершу приговорили в российском регионе.