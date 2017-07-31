Жесткая ломка

Июль оказался богат на необычные методы хакерского взлома. Злоумышленники атаковали казино через умный аквариум, заразили завод с помощью кофемашины и научились угонять гироскутеры. «Лента.ру» вспомнила, какие еще уязвимости обнаружились за уходящий месяц и чем они опасны.

Казино взломали через аквариум

В середине июля исследователи из компании Darktrace рассказали о взломе неназванного американского казино через подключенный к сети умный аквариум. Местная служба безопасности знала об угрозе со стороны устройств интернета вещей и приняла дополнительные меры (как минимум сменила заводской пароль), но злоумышленники все же захватили контроль над аквариумом, проникли во внутреннюю сеть игорного заведения, просканировали ее на наличие уязвимостей и отправили данные на свой сервер в Финляндии.

Вторжение хакеров удалось остановить, но если бы оно осталось незамеченным, в перспективе они могли бы добраться до серверов казино и получить доступ к денежным переводам и платежной информации клиентов. Специалисты Darktrace в очередной раз напомнили об опасности устройств интернета вещей и иронично поинтересовались, стоило ли так рисковать ради постоянного мониторинга температуры воды и графика автоматического кормления рыбок.

Фото: Yuriko Nakao / Reuters Хакеры в буквальном смысле проникли в казино через аквариум.

Автомойки научили убивать людей

Специалисты по компьютерной безопасности Джонатан Баттс и Билли Райос нашли без преувеличения самую жуткую уязвимость месяца. Они выяснили, что установленные на многих автомойках системы PDQ и LaserWash работают на специальной версии Windows CE и связаны с веб-сервером. Чтобы взломать его, нужно лишь подобрать пароль, который редко меняется после выхода с завода.

Получив доступ к системе, злоумышленники могут захватить управление въездными и выездными воротами, специальной роботизированной рукой с щетками и разбрызгивателями воды, после чего заблокировать водителя, пробить роборукой стекло и затопить салон. Исследователи не остановились на достигнутом и написали скрипт, который заставляет ворота автоматически бить машину.

Баттс и Райос успешно испытали все уязвимости на местной автомойке и даже сняли процесс на видео, но оскорбленный владелец не позволил им опубликовать ролик.

Завод заразили через кофеварки

Любопытную историю рассказал пользователь Reddit с ником C10H15N1, работающий инженером в компании-производителе химикатов. На каждом ее заводе настроена изолированная локальная сеть, к которой подключены компьютеры в операторской. Там сотрудники отслеживают показатели установленных на производстве сенсоров и в случае возникновения проблем уведомляют центральный офис. Работающий там автор истории дистанционно устраняет неисправность.

В начале июля диспетчер одного такого предприятия в панике сообщил, что все компьютеры в операторской заразились вирусом-вымогателем WannaCry. Теоретически этого произойти не могло, потому что локальная сеть не связана с интернетом, а значит, вредонос просто не мог в нее попасть.

Фото: evrythng.com Заводские компьютеры подцепили вирус от кофемашин.

Диспетчер несколько раз переустанавливал на устройствах Windows XP, но те тут же заражались вновь. C10H15N1 уже был близок к отчаянию, но тут сотрудник операторской неожиданно пожаловался на неработающие кофемашины. Оказалось, что они тоже заражены WannaCry и подключены к локальной сети. При этом устанавливавший их мастер зачем-то законнектил их с местным Wi-Fi, откуда они и подцепили вирус. После этого мониторинг работы завода восстановили в считанные минуты.

«Мы-то ладно. Больше всего, конечно, досталось производителю кофеварок — они на пару дней лишили всех своих клиентов кофе, и их завалили гневными письмами», — иронично подытожил автор истории.

Гироскутеры научились угонять через приложение

В середине июля специалисты антивирусной компании IOActive жестко раскритиковали ведущего производителя гироскутеров Segway.

Специалисты нашли сразу три уязвимости, позволяющие перехватить управление популярным хипстерским транспортом. Во-первых, к гироскутерам можно подключиться по Bluetooth, ведь большинство владельцев не утруждают себя сменой заводского пароля 000000. Однако проблема в том, что он продолжает действовать даже после смены.

Более того, Segway автоматически обновляет прошивку, но никак не проверяет скачиваемые данные, так что злоумышленники легко могут заменить очередную версию софта своими программами. А дальше все зависит от масштабов их воображения: гироскутер можно угнать или покалечить его владельца, неожиданно перехватив управление.

Фото: David W Cerny / Reuters Злоумышленники могут угнать гироскутер или покалечить владельца.

К слову, это тоже не проблема, ведь мобильное приложение Segway взламывается едва ли не проще, чем сами гироскутеры. С его помощью можно не только управлять устройствами, но и искать новые цели через Bluetooth. Чтобы не быть голословными, IOActive сняли ролик, посвященный всем найденным уязвимостям, где вдоволь попадали с популярных устройств.

Корабли и самолеты можно взломать через навигационную систему

В начале месяца исследователь-любитель с ником x0rz описал необычный способ взломать внутренние системы кораблей и самолетов. Он нашел уязвимости у навигационных систем, установленных на борту грузовых кораблей и авиалайнеров.

По его словам, информацию о многих передатчиках легко уточнить в Google, а затем найти их через специальный поисковик по подключенным к сети устройствам Shodan. Это позволяет следить за перемещением кораблей. Более того, у многих станций, как это часто бывает, установлены заводские логины и пароли, так что к ним легко подключиться и завладеть правами администратора.

Исследователь подчеркнул, что никогда не нарушал закон и лишь подробно описал уязвимости, но повторившие его действия злоумышленники смогут изменить штатные настройки станций, загрузить на них вредоносный софт и перехватить управление навигационными системами атакуемого судна или самолета.