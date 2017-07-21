Хакеры научились взламывать и угонять гироскутеры

Злоумышленники научились удаленно взламывать некоторые модели гироскутеров и управлять ими. Об этом сообщается в отчете антивирусной компании IOActive.

По словам исследователей, к популярным на рынке гироскутерам Segway можно подключиться через Bluetooth, поскольку по умолчанию у них выставлен ПИН-код 000000, который действует даже после смены. Получившие контроль над устройством хакеры могут управлять его передвижением, ускорением и торможением, а также загрузить вредоносную прошивку со своего сервера.

Кроме того, уязвимым оказалось и официальное мобильное приложение Segway, с помощью которого можно управлять гироскутерами и искать другие устройства поблизости. В доказательство IOActive опубликовала ролик, в котором показаны взлом и угон нескольких гироскутеров.

Во вторник, 18 июля, исследователь в области информационной безопасности с ником x0rz обнаружил уязвимости у некоторых моделей станций спутниковой связи, установленных на кораблях и самолетах. Специалист предположил, что с их помощью можно загрузить вредоносный софт и перехватить управление навигационными системами судов и лайнеров.