Найден способ взломать корабли и самолеты

Исследователь в области информационной безопасности x0rz обнаружил уязвимости у некоторых моделей станций спутниковой связи, установленных на кораблях и самолетах. На это обратило внимание издание The Next Web.

Специалист заметил, что данные о многих передатчиках находятся в открытом доступе, после чего нашел их с помощью поисковика по подключенным к сети устройствам Shodan и смог отследить перемещения нескольких кораблей. Затем он обнаружил, что у ряда станций установлены заводские логины и пароли, после чего подключился к ним от имени администратора.

Исследователь x0rz отметил, что повторившие его действия злоумышленники смогут изменить штатные настройки станций и загрузить вредоносный софт, с помощью которого, возможно, перехватят управление навигационными системами судна.

По словам исследователя, обнаруженная им уязвимость угрожает и самолетам, поскольку на них тоже установлены передатчики спутниковой связи.

В декабре 2016 года специалисты из компании IOActive обнаружили, что хакеры могут захватить контроль над управлением самолетами через установленные на борту развлекательные системы. Бреши в защите обнаружились в лайнерах компаний Emirates, Virgin и Qatar.