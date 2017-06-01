Мексиканские байкеры-хакеры за несколько лет угнали более 150 машин

Группа байкеров из мексиканского города Тихуана в течение нескольких лет смогли угнать более 150 автомобилей. Об этом сообщает San Diego Union Tribune.

Как считает следствие, злоумышленники каким-то образом получили доступ к базе данных Jeep, в которой содержались два типа кодов. Один код активации давал возможность создать ключ-дубликат, а второй — запрограммировать чип в ключе таким образом, чтобы получить возможность управлять машиной.

Злоумышленники угоняли автомобили преимущественно ночью: взлом осуществлялся с помощью карманного компьютера и происходил за несколько минут.

По данным правоохранителей Сан-Диего, члены мотоклуба занимались в основном угоном автомобилей марки Jeep Wrangler. Их перегоняли в Мексику, после чего либо разбирали на запчасти, либо продавали автомобиль как подержанный. В общей сложности злоумышленники нанесли ущерб на 4,5 миллиона долларов.

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В банде действовали девять байкеров: трое уже задержаны американскими властями во время пересечения границы, еще шестеро скрываются в Мексике. При этом семь участников группировки являются гражданами США. ФБР удалось раскрыть мошенническую схему благодаря камере наблюдения в одном из автомобилей, который пытались угнать.

В марте 2016 года стало известно, что хакеры способны взломать и угнать машину, используя радио. Злоумышленники использовали усилитель радиосигнала, который обманывает датчики автомобиля, отвечающие за разблокировку дверей без использования ключа.