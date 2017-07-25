Кофемашина заразила завод вирусом-вымогателем

Компьютеры одного из европейских нефтехимических заводов заразились вирусом-вымогателем из-за подключенной к локальной сети кофемашины. Об этом в специализированной ветке Reddit по информационной безопасности рассказал пользователь с ником C10H15N1.
По его словам, диспетчер одного из заводов пожаловался на заражение всех компьютеров системы мониторинга работы предприятия вирусом-вымогателем WannaCry, несмотря на то, что они подключены к изолированной локальной сети. После переустановки операционной системы Windows XP компьютеры заразились вновь.
Оказалось, что их инфицировала умная кофемашина, которую ранее подключили к изолированному Wi-Fi предприятия и локальной сети диспетчерского пункта.
Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться в середине мая. Программа шифрует информацию и требует перечислить от 300 до 600 долларов выкупа в биткоинах. Предполагается, что создатели WannaCry взяли за основу вредоносные программы АНБ США Eternal Blue и DoublePulsar.