Хакеры научились зарабатывать биткоины на тостерах и чайниках

Специалисты обнаружили, что хакеры научили самую мощную в мире сеть ботнетов Mirai майнить (генерировать — прим. «Ленты.ру») биткоины. Об этом сообщает портал Security Affairs со ссылкой на исследование IBM X-Force.
В конце марта исследователи обнаружили новую версию Mirai, которая содержала модуль для майнинга биткоинов. Специалисты полагают, что хакеры тестировали новые возможности сети в течение недели, но быстро поняли, что генерировать криптовалюту таким образом нецелесообразно.
Сеть ботнетов использует для атак взломанные устройства интернета вещей («умные» кофеварки, чайники, холодильники или тостеры). Проверка, вероятно, показала, что для майнинга биткоинов недостаточно мощности захваченных гаджетов.
В октябре 2016 года неизвестные хакеры организовали масштабную DDoS-атаку на DNS-серверы хостинговой компании Dyn. В итоге многие американцы на несколько часов лишились доступа к десяткам популярных сайтов, в том числе Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit и Github. Позже эксперты по кибербезопасности установили, что в атаке приняли участие взломанные устройства интернета вещей, которые стали частью одной из первых версий Mirai.