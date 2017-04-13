Хакеры научились зарабатывать биткоины на тостерах и чайниках

Специалисты обнаружили, что хакеры научили самую мощную в мире сеть ботнетов Mirai майнить (генерировать — прим. «Ленты.ру») биткоины. Об этом сообщает портал Security Affairs со ссылкой на исследование IBM X-Force.

В конце марта исследователи обнаружили новую версию Mirai, которая содержала модуль для майнинга биткоинов. Специалисты полагают, что хакеры тестировали новые возможности сети в течение недели, но быстро поняли, что генерировать криптовалюту таким образом нецелесообразно.

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Сеть ботнетов использует для атак взломанные устройства интернета вещей («умные» кофеварки, чайники, холодильники или тостеры). Проверка, вероятно, показала, что для майнинга биткоинов недостаточно мощности захваченных гаджетов.

В октябре 2016 года неизвестные хакеры организовали масштабную DDoS-атаку на DNS-серверы хостинговой компании Dyn. В итоге многие американцы на несколько часов лишились доступа к десяткам популярных сайтов, в том числе Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit и Github. Позже эксперты по кибербезопасности установили, что в атаке приняли участие взломанные устройства интернета вещей, которые стали частью одной из первых версий Mirai.