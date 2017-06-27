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Это Petya, скинь выкуп

Кто стоит за массовым заражением Украины

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Изображение: Depositphotos.com

Во вторник, 27 июня, украинские и российские компании сообщили о массовой вирусной атаке: компьютеры на предприятиях отображали сообщение с требованием о выкупе. «Лента.ру» разобралась, кто в очередной раз пострадал из-за хакеров и как уберечься от кражи важных данных.

Петя, хватит

Первым атаке подвергся энергетический сектор: на вирус пожаловались украинские компании «Укрэнерго» и «Киевэнерго». Злоумышленники парализовали их компьютерные системы, но на стабильности работы электростанций это не отразилось.

Украинцы начали публиковать последствия заражения в сети: судя по многочисленным снимкам, компьютеры атаковал вирус-вымогатель. На экране пораженных устройств выскакивало сообщение о том, что все данные зашифрованы, и владельцам устройств нужно заплатить 300 долларов выкупа в биткоинах. При этом хакеры не сообщили, что произойдет с информацией в случае бездействия, и даже не установили таймер обратного отсчета до уничтожения данных, как это было с атакой вируса WannaCry.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что из-за вируса частично парализована работа нескольких банков. По данным украинских СМИ, атака коснулась офисов Ощадбанка, Укрсоцбанка, Укргазбанка, ОТП Банка и ПриватБанка.

Заражению подверглись компьютерные сети «Укртелекома», аэропорта «Борисполь», «Укрзализныци», госпредприятия «Антонов», «Укрпочты», «Новой почты», «Киевводоканала» и Киевского метрополитена. Кроме того, вирус ударил по украинским мобильным операторам — «Киевстару», Vodafone и Lifecell.

Позже Украинские СМИ уточнили, что речь идет о вредоносе Petya.A. Он распространяется по обычной для хакеров схеме: жертвам рассылаются фишинговые письма от подставных лиц с просьбой открыть вложенную ссылку. После этого вирус проникает в компьютер, шифрует файлы и требует выкуп за их дешифровку.

Хакеры указали номер своего биткоин-кошелька, на который следует переводить деньги. Судя по информации о транзакциях, жертвы перевели уже 1,2 биткоина (более 168 тысяч рублей).

По данным специалистов по информационной безопасности из компании Group-IB, в результате атаки пострадали более 80 компаний. Руководитель их криминалистической лаборатории Валерий Баулин отметил, что вирус не связан с WannaCry. Для устранения проблемы он посоветовал закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445.

Кто виноват

Служба безопасности Украины поспешила предположить, что атака может быть организована с территории России или Донбасса, но никаких доказательств не предоставила. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян увидел подсказку в слове вирус и написал в своем Facebook, что «не случайно оно заканчивается на RUS», снабдив свое предположение подмигивающим смайликом.

«Лаборатория Касперского», между тем, утверждает, что атака никак не связана с существующими зловредами, известными под названием Petya и Mischa. При этом безопасники утверждают, что новая волна поразила не только украинские и российские компании, но и предприятия в других странах.

Тем не менее, нынешний зловред по интерфейсу напоминает уже известный вирус Petya, который еще несколько лет назад распространялся посредством фишинговых ссылок. В конце декабря неизвестный хакер, ответственный за создание вымогателей Petya и Mischa, начал рассылать зараженные письма с вложенным вирусом под названием GoldenEye, который был идентичен предыдущим версиям шифровальщиков.

Во вложении к обычному письму, которое зачастую получали сотрудники отдела кадров, содержалась информация о подставном кандидате. В одном из файлов действительно можно было найти резюме, а в следующем — установщик вируса. Тогда главной мишенью злоумышленника стали компании в Германии. За сутки в ловушку попали более 160 сотрудников немецкой компании.

Вычислить хакера не удалось, но очевидно, что он является поклонником бондианы. Программы Petya и Mischa — названия российских спутников «Петя» и «Миша» из фильма «Золотой глаз» (Golden Eye), по сюжету представлявших собой электромагнитное оружие.

Оригинальная версия Petya начала активно распространяться в апреле 2016 года. Она искусно маскировалась на компьютерах и выдала себя за легальные программы, запрашивая расширенные права администратора. После активации программа вела себя крайне агрессивно: ставила жесткий дедлайн для оплаты выкупа, требуя 1,3 биткоина, а по истечении срока удваивала денежную компенсацию.

Правда, тогда один из пользователей Twitter быстро нашел слабые стороны вымогателя и создал простую программу, которая за 7 секунд генерировала ключ, позволяющий снять блокировку с компьютера и расшифровать все данные без каких-либо последствий.

Не в первый раз

В середине мая компьютеры по всему миру атаковал похожий вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0, также известный как WannaCry. Всего за несколько часов он парализовал работу сотен тысяч работавших на Windows устройств в более чем 70 странах. В числе пострадавших оказались российские силовые структуры, банки и мобильные операторы.
Попав на компьютер жертвы, вирус шифровал жесткий диск и требовал отправить злоумышленникам 300 долларов в биткоинах. На размышление отводилось три дня, после чего сумма увеличивалась вдвое, а через неделю файлы зашифровывались навсегда.

Однако жертвы не торопились перечислять выкуп, и создатели вредоноса заработали на нем всего 42 тысячи долларов. К тому же уже через день исследователь-самоучка и автор блога MalwareTech Маркус Хатчинс остановил распространение вируса, выкупив зашитый в его коде незарегистрированный домен, на который перенаправляли запросы зараженные устройства.

Антивирусные эксперты установили, что в основе WannaCry лежали уязвимость EthernalBlue и зловред DoublePulsar, фигурировавшие в выложенном в сеть хакерами Shadowbrockers списке инструментов Агентства национальной безопасности США.

Американские спецслужбы, в свою очередь, утверждали, что за WannaCry стоят выходцы из Азии. Проведенный специалистами Symantec и «Лаборатории Касперского» анализ кода вируса показал, что его отдельные элементы использовались группировкой Lazarus Group, предположительно связанной с правительством Северной Кореи и причастной к атакам на банковскую систему SWIFT и компанию Sony Pictures.

Владимир Тодоров
Анастасия Евтушенко

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