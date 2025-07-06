РИА Новости: ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) помещают мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы. Об условиях содержания бойцов рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шендевинский в беседе с РИА Новости.

«ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределили, уплотняли по другим колониям. А нас (мобилизованных) держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения», — рассказал Шендевинский.

По его словам, содержащиеся в тюрьмах мобилизованные не хотят отправляться на поле боя и пытаются сбежать всеми возможными способами.

Ранее украинец пожаловался на накачку призывников наркотическими препаратами. Мужчина поделился, что в течение четырех дней отказывался от пищи и воды, чтобы не получить дозу психотропных веществ.