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05:43, 6 июля 2025Россия

Турист выпал из лодки и пропал

В Амурской области 50-летний турист выпал из лодки и пропал
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В Амурской области 50-летнему туристу стало плохо, из-за чего он выпал из лодки и пропал. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел возле села Усть-Ивановка во время сплава по реке Зее. Мужчине стало плохо, в результате чего он потерял равновесие, упал за борт и начал тонуть. Туриста ищут.

Ранее пожилой пассажир роскошного круизного лайнера Ruby Princess упал за борт и бесследно исчез. 72-летний американец путешествовал в одиночку, поэтому его исчезновение заметили лишь после возвращения судна.

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