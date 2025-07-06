В Амурской области 50-летний турист выпал из лодки и пропал

В Амурской области 50-летнему туристу стало плохо, из-за чего он выпал из лодки и пропал. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел возле села Усть-Ивановка во время сплава по реке Зее. Мужчине стало плохо, в результате чего он потерял равновесие, упал за борт и начал тонуть. Туриста ищут.

Ранее пожилой пассажир роскошного круизного лайнера Ruby Princess упал за борт и бесследно исчез. 72-летний американец путешествовал в одиночку, поэтому его исчезновение заметили лишь после возвращения судна.