Пожилой пассажир упал за борт роскошного круизного лайнера и бесследно исчез

Daily Record: 72-летний пассажир круизного лайнера Ruby Princess упал за борт

Пожилой пассажир роскошного круизного лайнера Ruby Princess упал за борт и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Record

Уточняется, что инцидент произошел на судне, следовавшем из США в Мексику и обратно. 72-летний американец путешествовал в одиночку, поэтому его исчезновение заметили лишь после возвращения в Сан-Франциско в начале декабря. Начались масштабные поисковые работы, однако на судне мужчину не обнаружили.

Правоохранительные органы США начали расследование. Считается, что пропавший американец не выжил.

Ранее туристка отправилась в семейное путешествие на роскошном круизном лайнере Harmony of the Seas, которое обернулось для нее ошибочным арестом из-за тяжкого преступления ее тезки. Женщина рассказала, что круиз был организован ради ее брата, поборовшего рак.