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20:02, 3 декабря 2024Путешествия

Пожилой пассажир упал за борт роскошного круизного лайнера и бесследно исчез

Daily Record: 72-летний пассажир круизного лайнера Ruby Princess упал за борт
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Пожилой пассажир роскошного круизного лайнера Ruby Princess упал за борт и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Record

Уточняется, что инцидент произошел на судне, следовавшем из США в Мексику и обратно. 72-летний американец путешествовал в одиночку, поэтому его исчезновение заметили лишь после возвращения в Сан-Франциско в начале декабря. Начались масштабные поисковые работы, однако на судне мужчину не обнаружили.

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