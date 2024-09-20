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19:05, 20 сентября 2024Путешествия

Круиз на роскошной яхте обернулся для женщины арестом из-за тяжкого преступления ее тезки

New York Post: в США туристку по ошибке арестовали за преступление ее тезки

Кадр: Institute for Justice / YouTube

Туристка отправилась в семейное путешествие на роскошном круизном лайнере Harmony of the Seas, которое обернулось для нее ошибочным арестом из-за тяжкого преступления ее тезки. Об этом сообщает New York Post.

По информации таблоида, инцидент произошел в 2022 году, однако лишь сейчас 50-летняя Дженнифер Хит Бокс подала иск в суд о нарушении своих гражданских прав. Женщина рассказала, что круиз был организован ради ее брата, поборовшего рак. Роскошная яхта останавливалась на Багамах, Ямайке и Гаити и в конце пути вернулась в порт Форт-Лодердейл, США.

Когда американка сошла с корабля, ее документы отсканировали, после чего сотрудники лайнера насторожились. «Появилось автоматическое предупреждение об опасности. В этот момент меня окружила охрана вместе с полицией. Они спросили мое имя, а затем попросили снять украшения», — рассказала Хит Бокс.

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На ее вопросы никто не отвечал, однако во время ареста она услышала фразу: «Опасно для ребенка». Женщину заперли в участке, выдали ей одежду и плед. Там Хит Бокс провела три дня, пока полицейские не поняли свою ошибку. Оказалось, что ордер на арест был выдан на имя Дженнифер дель Кармин Хит, подозреваемой в преступлении в отношении детей.

Указанная девушка была намного младше и ниже, чем Хит Бокс, а также имела волосы другого оттенка. Кроме одинаковых имени и части фамилии женщин ничего не связывало. Таким образом, туристка была освобождена и заявила, что это был унизительный опыт.

Ранее британская туристка продала бизнес и все имущество ради кругосветного круиза и лишилась поездки мечты из-за одной ошибки. 68-летняя Дженни Феникс из Флориды, США, жила на чемоданах с 2023 года, чтобы отправиться в трехлетний круиз по миру на лайнере Villa Vie Odyssey.

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      Марк Успенский
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