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02:38, 27 апреля 2025Мир

В США резко ответили на требования Зеленского

Сакс: Требования Зеленского являются смертным приговором для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает невыполнимые требования в ходе переговоров об урегулировании конфликта с Россией, которые могут привести к уничтожению республики. Об этом заявил американский экономист и профессор колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Эксперт отметил, что американский президент Дональд Трамп хочет положить конец конфликту, понимая, что победить Вашингтону и Киеву не удастся. Однако Зеленский, в свою очередь, продолжает настаивать на абсолютно нереалистичных условиях. «Такая позиция — это подписание смертного приговора для граждан Украины», — считает Сакс.

По его словам, вера в способность Украины одержать победу на поле боя и добиться возвращения к границам 1991 года — очередная фантазия.

Ранее Зеленский потребовал от США гарантии безопасности, уточнив, что они должны быть как минимум такие же, как у Израиля.

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