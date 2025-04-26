Раскрыто требование Зеленского к США по урегулированию конфликта

Зеленский заявил, что хочет от США гарантий безопасности как у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл одно из требований Украины к США — он заявил, что Киеву необходимы гарантии безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть гарантии безопасности, в которых нуждается Украина. Есть вопросы, которые обговаривались в Лондоне, касающиеся гарантий безопасности от США», — сказал украинский лидер. Он добавил, что они должны быть как минимум такие же, как у Израиля.

Ранее Зеленский заявил, что гарантией для Украины может стать альтернатива 5-й статьи Устава НАТО. Позднее он также назвал необязательным присутствие европейских миротворцев на Украине.