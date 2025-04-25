Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:11, 25 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский допустил отказ от европейских миротворцев на Украине

Зеленский назвал необязательным присутствие европейских миротворцев на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Присутствие вооруженного контингента европейских миротворцев на Украине является необязательным для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Мы-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я говорил с [президентом США Дональдом] Трампом, что для нас "backstop" (поддержка — прим. «Ленты.ру») это не обязательно "boots on the ground" (размещение контингента — прим. «Ленты.ру») на Украине», — подчеркнул политик.

Зеленский рассказал об ожиданиях размещения на Украине наземного контингента европейских миротворцев и заявил о требованиях гарантий безопасности для страны. По его словам, в настоящее время ведется работа над инфраструктурой, включая взаимодействие разведывательных ведомств и систем противовоздушной обороны.

Политик добавил, что гарантии безопасности для Украины должны стать аналогичными поддержке Израиля от США. Он подчеркнул, что данный вопрос является очень важным для Киева.

22 января Зеленский потребовал присутствия на Украине американских миротворцев. По его словам, любой миротворческий контингент невозможен без присутствия США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа двумя словами

    Трамп допустил встречу с Зеленским

    Зеленский допустил отказ от европейских миротворцев на Украине

    Менеджер отеля разбудил постоялицу облизыванием ее ступней и сел в тюрьму на 10 лет

    Журова заявила о попытке рассорить россиян через спорт

    Названа звезда с самыми желанными ногами

    Россияне описали идеального партнера для свиданий

    Российские фальшивомонетчики стали вдвое чаще подделывать доллары

    Появились ранее неизвестные подробности мятежа ЧВК «Вагнер»

    Пожар на мясокомбинате в Подмосковье попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости