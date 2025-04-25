Зеленский допустил отказ от европейских миротворцев на Украине

Зеленский назвал необязательным присутствие европейских миротворцев на Украине

Присутствие вооруженного контингента европейских миротворцев на Украине является необязательным для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Мы-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я говорил с [президентом США Дональдом] Трампом, что для нас "backstop" (поддержка — прим. «Ленты.ру») это не обязательно "boots on the ground" (размещение контингента — прим. «Ленты.ру») на Украине», — подчеркнул политик.

Зеленский рассказал об ожиданиях размещения на Украине наземного контингента европейских миротворцев и заявил о требованиях гарантий безопасности для страны. По его словам, в настоящее время ведется работа над инфраструктурой, включая взаимодействие разведывательных ведомств и систем противовоздушной обороны.

Политик добавил, что гарантии безопасности для Украины должны стать аналогичными поддержке Израиля от США. Он подчеркнул, что данный вопрос является очень важным для Киева.

22 января Зеленский потребовал присутствия на Украине американских миротворцев. По его словам, любой миротворческий контингент невозможен без присутствия США.