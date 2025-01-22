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19:25, 22 января 2025Бывший СССР

Зеленский потребовал присутствия на Украине американских миротворцев

Зеленский: Развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Любые развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Он также сообщил, что обратился с соответствующей просьбой к президенту США Дональду Трампу. Отмечается, что украинского лидера рассердила идея о том, что Киеву будет достаточно военной поддержки от европейских союзников.

«Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что после окончания вооруженного конфликта Украине понадобится минимум 200 тысяч европейских миротворцев. Он объяснил эти цифры расчетами предполагаемой численности российских войск в будущем.

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