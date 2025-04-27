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02:26, 27 апреля 2025Россия

В Крыму назвали пиратством одно действие Украины

Константинов назвал пиратством арест Украиной иностранного судна в Черном море
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал пиратством захват Украиной иностранного судна в Черном море. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий "Пиратов Карибского моря". Но это не голливудский блокбастер и другое море. Тем не менее, пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти "одной из стран Азии"», — написал он.

По его словам, украинские порты превратились в «настоящие пиратские базы», в связи с чем с Киевом нельзя заключать сделки по безопасности навигации в Черном море.

Ранее Украина задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма. Власти Украины выдвинули версию о якобы причастности экипажа корабля азиатской страны к «теневому флоту» России.

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