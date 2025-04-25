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16:45, 25 апреля 2025Бывший СССР

Украина задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма

ГПСУ задержала торговое судно под предлогом якобы вывоза зерна из Крыма
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали торговое судно под флагом одной из стран Азии под предлогом якобы вывоза зерна из Крыма. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

Как утверждают украинские силовики, в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополя около пяти тысяч тонн пшеницы. Также власти Украины выдвинули версию о якобы причастности экипажа корабля азиатской страны к «теневому флоту» России.

В ходе обыска на борту корабля после задержания были изъяты навигационное оборудование и документы. В настоящий момент судно арестовано, экипаж передан правоохранителям для проведения процессуальных действий в рамках досудебного расследования.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опроверг планы по переговорам Москвы и Киева о безопасности в Черном море. По его словам, никакие подобные встречи не планировались.

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