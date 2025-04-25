Украина задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма

ГПСУ задержала торговое судно под предлогом якобы вывоза зерна из Крыма

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали торговое судно под флагом одной из стран Азии под предлогом якобы вывоза зерна из Крыма. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

Как утверждают украинские силовики, в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополя около пяти тысяч тонн пшеницы. Также власти Украины выдвинули версию о якобы причастности экипажа корабля азиатской страны к «теневому флоту» России.

В ходе обыска на борту корабля после задержания были изъяты навигационное оборудование и документы. В настоящий момент судно арестовано, экипаж передан правоохранителям для проведения процессуальных действий в рамках досудебного расследования.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опроверг планы по переговорам Москвы и Киева о безопасности в Черном море. По его словам, никакие подобные встречи не планировались.