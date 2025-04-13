На Украине опровергли встречу с представителями России в Турции

Сибига опроверг планы по переговорам Москвы и Киева о безопасности в Черном море

Информация о запланированной на 15-16 апреля встрече представителей России и Украины по вопросам безопасности в Черном море в Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу.

Ведущая телеканала заявила, что министр опроверг планы по переговорам Москвы и Киева о безопасности в Черном море. «Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море должны пройти 15-16 апреля. Об этом заявил телеканал CNN Turk, сославшись на источники в Минобороны Турции. Предполагалось, что переговоры состоятся в Анкаре.

10 апреля в Стамбуле прошли переговоры российской и американской делегаций. Встреча продвинула нормализацию работы посольств двух государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что ситуация вокруг Украины на этих переговорах не обсуждалась.