Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 13 апреля 2025Россия

Названа дата переговоров России и Украины по судоходству в Черном море

Переговоры России и Украины по судоходству в Черном море пройдут 15-16 апреля
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море должны пройти 15-16 апреля. Дату встречи назвало CNN Turk, ссылаясь на источники в Минобороны Турции.

Уточняется, что переговоры состоятся в Анкаре.

10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры российской и американской делегаций. Уточнялось, что встреча продвинула нормализацию работы посольств двух государств. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация вокруг Украины на этих переговорах не обсуждалась.

Предыдущая встреча представителей России и США по проблемам работы посольств состоялась 27 февраля. Переговоры делегаций двух стран длились 6,5 часа, они также прошли в Стамбуле.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа дата переговоров России и Украины по судоходству в Черном море

    Полицейские нашли замороженную мужем женщину

    В российском регионе три десятка свиней пострадали в аварии и попали на видео

    Раскрыты планы Путина на неделю

    Мэр украинского Конотопа призвал главу Сумской области уйти в отставку после удара ВС РФ

    Названы шесть причин регулярно выполнять приседания мужчинам

    Экс-аналитик ЦРУ восхитился терпением Путина

    Показаны кадры с моментом нанесения граффити в честь Паши Техника на стене Цоя

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в Курской области

    Резкое требование Европы к ВСУ объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше