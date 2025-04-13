Названа дата переговоров России и Украины по судоходству в Черном море

Переговоры России и Украины по судоходству в Черном море пройдут 15-16 апреля

Переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море должны пройти 15-16 апреля. Дату встречи назвало CNN Turk, ссылаясь на источники в Минобороны Турции.

Уточняется, что переговоры состоятся в Анкаре.

10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры российской и американской делегаций. Уточнялось, что встреча продвинула нормализацию работы посольств двух государств. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация вокруг Украины на этих переговорах не обсуждалась.

Предыдущая встреча представителей России и США по проблемам работы посольств состоялась 27 февраля. Переговоры делегаций двух стран длились 6,5 часа, они также прошли в Стамбуле.