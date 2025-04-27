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02:08, 27 апреля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об атаке дронов на Украину

«РВ»: Украину атаковали дроны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина подверглась атаке дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Подробности пока неизвестны. Незадолго до этого украинское издание «Общественное» проинформировало о взрывах в Днепропетровске.

В ночь на 24 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по объектам Украины. По утверждению военкоров, атака стала одной из самых мощных за всю историю спецоперации. Под удар попала железнодорожная инфраструктура в Киеве, в Харькове целями стали завод транспортного машиностроения им. Малышева и местный аэропорт.

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