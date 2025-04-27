ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика. Террорист признался в вербовке украинской спецслужбой

Подозреваемый в убийстве генерала Москалика дал признательные показания

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали Игната Кузина, причастного к подрыву замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Мужчина уже дал признательные показания.

По его словам, он стал агентом украинских спецслужб в 2023 году. Заказ на расправу над военнослужащим подозреваемый получил полгода назад. В ноябре 2024 года он заселился в дом, где проживал потерпевший, чтобы изучить его привычки.

Кузин изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для которого получил через тайник от спецслужб Украины. После этого он купил машину и установил туда бомбу, начиненную болтами и гвоздями.

Кроме того, силовики нашли ноутбук, с которого велось наблюдение за генералом. Взрывное устройство, которое сработало в припаркованном автомобиле во дворе Балашихи, было приведено в действие с территории Украины.

СБУ повторила теракт с убийством российского генерала

Рано утром 17 декабря 2024 года у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов. Высший офицер и его помощник не выжили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Схожее ЧП произошло утром 3 февраля. Взрывное устройство сработало в одном из вестибюлей элитного жилого комплекса (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы в тот момент, когда там проходил создатель добровольческого батальона «Арбат», 46-летний Армен Саркисян. Мужчина получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице, не приходя в сознание. По ключевой версии, теракт был осуществлен смертником.

Российским спецслужбам удалось предотвратить серию терактов

18 апреля ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего подрыв административного здания в Новороссийске. Силовики взяли подозреваемого при изъятии им из тайника готового к применению самодельного взрывного устройства массой 2,5 килограмма. Задержанный является иностранным гражданином, действовавшим по указанию куратора СБУ. В отношении него возбуждено дело о приготовлении к совершению теракта. Мужчина признал вину и стал сотрудничать со следствием. Он рассказал, что также для СБУ собирал информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и военнослужащих Вооруженных сил России в Краснодарском крае.

21 апреля в Крыму был задержан еще один завербованный Киевом агент. Выяснилось, что сотрудничать с украинской стороной он начал после общения с бывшим одноклассником. На допросе мужчина признался, что часто общался с куратором на бытовые темы, а потом тот начал просить агента выполнять определенные задания, в том числе наблюдать за военным аэродромом и передавать сведения в СБУ.