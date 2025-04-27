Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:13, 27 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика. Террорист признался в вербовке украинской спецслужбой

Подозреваемый в убийстве генерала Москалика дал признательные показания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали Игната Кузина, причастного к подрыву замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Мужчина уже дал признательные показания.

По его словам, он стал агентом украинских спецслужб в 2023 году. Заказ на расправу над военнослужащим подозреваемый получил полгода назад. В ноябре 2024 года он заселился в дом, где проживал потерпевший, чтобы изучить его привычки.

Кузин изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для которого получил через тайник от спецслужб Украины. После этого он купил машину и установил туда бомбу, начиненную болтами и гвоздями.

Материалы по теме:
В московском ЖК «Алые Паруса» взорвали главу Федерации бокса ДНР. Что известно о покушении и как с ним связаны спецслужбы Украины?
В московском ЖК «Алые Паруса» взорвали главу Федерации бокса ДНР.Что известно о покушении и как с ним связаны спецслужбы Украины?
4 февраля 2025
«Откажешься работать — убьем детей» Украинские спецслужбы начали массово вербовать россиянок. Как их принуждают совершать диверсии?
«Откажешься работать — убьем детей»Украинские спецслужбы начали массово вербовать россиянок. Как их принуждают совершать диверсии?
24 февраля 2025

Кроме того, силовики нашли ноутбук, с которого велось наблюдение за генералом. Взрывное устройство, которое сработало в припаркованном автомобиле во дворе Балашихи, было приведено в действие с территории Украины.

СБУ повторила теракт с убийством российского генерала

Рано утром 17 декабря 2024 года у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов. Высший офицер и его помощник не выжили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Схожее ЧП произошло утром 3 февраля. Взрывное устройство сработало в одном из вестибюлей элитного жилого комплекса (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы в тот момент, когда там проходил создатель добровольческого батальона «Арбат», 46-летний Армен Саркисян. Мужчина получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице, не приходя в сознание. По ключевой версии, теракт был осуществлен смертником.

Материалы по теме:
«Дело будет секретным» Что известно о расследовании убийства высокопоставленного генерала армии России?
«Дело будет секретным»Что известно о расследовании убийства высокопоставленного генерала армии России?
18 декабря 2024
Атака на «Крокус Сити Холл», теракты в Дагестане и убийство генерала Кириллова. Самые громкие преступления 2024 года
Атака на «Крокус Сити Холл», теракты в Дагестане и убийство генерала Кириллова.Самые громкие преступления 2024 года
28 декабря 2024

Российским спецслужбам удалось предотвратить серию терактов

18 апреля ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего подрыв административного здания в Новороссийске. Силовики взяли подозреваемого при изъятии им из тайника готового к применению самодельного взрывного устройства массой 2,5 килограмма. Задержанный является иностранным гражданином, действовавшим по указанию куратора СБУ. В отношении него возбуждено дело о приготовлении к совершению теракта. Мужчина признал вину и стал сотрудничать со следствием. Он рассказал, что также для СБУ собирал информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и военнослужащих Вооруженных сил России в Краснодарском крае.

21 апреля в Крыму был задержан еще один завербованный Киевом агент. Выяснилось, что сотрудничать с украинской стороной он начал после общения с бывшим одноклассником. На допросе мужчина признался, что часто общался с куратором на бытовые темы, а потом тот начал просить агента выполнять определенные задания, в том числе наблюдать за военным аэродромом и передавать сведения в СБУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика. Террорист признался в вербовке украинской спецслужбой

    Убегавший от военкомов украинец прыгнул в реку и попал на видео

    Зеленского обвинили в попытках обмануть сторонников

    Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ в Курской области

    Политолог раскрыл способы Трампа надавить на Зеленского

    Пушку зарядили человеком, выстрелили и промахнулись. Что случилось с пострадавшим и при чем тут его бывшая жена?

    Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие

    В Польше назвали агрессивными слова Лаврова о нацизме

    Наряд Зеленского на похоронах Папы Римского вызвал возмущение на Западе

    На Украине объяснили срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости