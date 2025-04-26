ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

ФСБ: Задержан украинский агент, заминировавший машину, в которой погиб Москалик

ФСБ задержала агента украинских спецслужб Игната Кузина заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, Кузин имеет вид на жительство в Украине. Он купил машину, установил в нее самодельное взрывное устройство (СВУ). Компоненты для изготовления СВУ, мужчина получил через тайник от спецслужб Украины.

Подозреваемого доставили в Следственный комитет России.

Подрыв автомобиля произошел утром в пятницу, 25 апреля. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом взрыва газобаллонного оборудования, а жертвой оказался случайный прохожий.

Однако позже стало известно о целенаправленной атаке с помощью самодельного взрывного устройства. Погибшим оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.