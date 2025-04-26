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18:41, 26 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

ФСБ: Задержан украинский агент, заминировавший машину, в которой погиб Москалик
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ФСБ задержала агента украинских спецслужб Игната Кузина заминировавшего машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, Кузин имеет вид на жительство в Украине. Он купил машину, установил в нее самодельное взрывное устройство (СВУ). Компоненты для изготовления СВУ, мужчина получил через тайник от спецслужб Украины.

Подозреваемого доставили в Следственный комитет России.

Подрыв автомобиля произошел утром в пятницу, 25 апреля. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом взрыва газобаллонного оборудования, а жертвой оказался случайный прохожий.

Однако позже стало известно о целенаправленной атаке с помощью самодельного взрывного устройства. Погибшим оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

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