СК подтвердил гибель высокопоставленного военного при взрыве авто в Подмосковье

СК подтвердил гибель генерал-лейтенанта Москалика при взрыве авто в Балашихе

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб высокопоставленный военный — генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, Москалик занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. В момент взрыва он как раз выходил из подъезда.

ЧП произошло утром в пятницу, 25 апреля. Предварительно, в припаркованном рядом с домом автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.