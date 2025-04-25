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13:02, 25 апреля 2025Силовые структуры

СК подтвердил гибель высокопоставленного военного при взрыве авто в Подмосковье

СК подтвердил гибель генерал-лейтенанта Москалика при взрыве авто в Балашихе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб высокопоставленный военный — генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, Москалик занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. В момент взрыва он как раз выходил из подъезда.

ЧП произошло утром в пятницу, 25 апреля. Предварительно, в припаркованном рядом с домом автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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