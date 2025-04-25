СК подтвердил гибель высокопоставленного военного при взрыве авто в Подмосковье

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб высокопоставленный военный — генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
По данным СК, Москалик занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. В момент взрыва он как раз выходил из подъезда.
ЧП произошло утром в пятницу, 25 апреля. Предварительно, в припаркованном рядом с домом автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.