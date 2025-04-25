Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе

СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе

Начало событий в новости Жертвой взрыва автомобиля в Подмосковье стал военнослужащий

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты и оперативные подразделения правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что автомобиль в Балашихе был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием. подрыв был осуществлен дистанционно в момент, когда мужчина, являвшийся целью преступников вышел из подъезда. Отмечается, что погибший прохожий является военнослужащим.