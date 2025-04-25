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12:09, 25 апреля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе

СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Жертвой взрыва автомобиля в Подмосковье стал военнослужащий

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты и оперативные подразделения правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что автомобиль в Балашихе был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием. подрыв был осуществлен дистанционно в момент, когда мужчина, являвшийся целью преступников вышел из подъезда. Отмечается, что погибший прохожий является военнослужащим.

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