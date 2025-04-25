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12:07, 25 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности подрыва автомобиля в Балашихе с помощью СВУ

Автомобиль в Балашихе был подорван с помощью установленного рядом с баллоном СВУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Автомобиль в Балашихе был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием. Подробности подрыва автомашины в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, подрыв был осуществлен дистанционно в момент, когда мужчина, являвшийся целью преступников вышел из подъезда. Отмечается, что погибший прохожий является военнослужащим.

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова. Оказавшийся возле автомобиля мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

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