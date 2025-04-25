В Балашихе произошел взрыв автомобиля

В Балашихе один человек погиб в результате подрыва автомобиля

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах ЧП в городе Балашиха. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание Baza.

По данным издания, возле жилого дома на бульваре Нестерова произошел взрыв автомобиля. Находившегося возле машины россиянина отбросило к подъезду. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Отмечается, что версия об СВУ является лишь одной из рабочих для работающей на месте оперативно-следственной группы.

Ранее в Дагестане немецкий внедорожник взорвался посреди поселка и попал на видео.