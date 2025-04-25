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11:31, 25 апреля 2025Силовые структуры

В Балашихе произошел взрыв автомобиля

В Балашихе один человек погиб в результате подрыва автомобиля
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах ЧП в городе Балашиха. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание Baza.

По данным издания, возле жилого дома на бульваре Нестерова произошел взрыв автомобиля. Находившегося возле машины россиянина отбросило к подъезду. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Отмечается, что версия об СВУ является лишь одной из рабочих для работающей на месте оперативно-следственной группы.

Ранее в Дагестане немецкий внедорожник взорвался посреди поселка и попал на видео.

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