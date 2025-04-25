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11:49, 25 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты данные о хозяине взорвавшегося в Балашихе автомобиля

Взорвавшимся в Балашихе автомобилем владел иностранец
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Балашихе произошел взрыв автомобиля

Кадр: Telegram-канал Baza

Взорвавшимся в Балашихе автомобилем владел иностранец. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, предыдущая владелица машины сказала, что год назад продала ее 29-летнему гражданину Азербайджана. Она отметила, что на тот момент в автомобиле стоял бензиновый двигатель, но за год мужчина мог установить и газовое оборудование.

Ранее сообщалось, что возле жилого дома на бульваре Нестерова произошел взрыв автомобиля. Находившегося возле машины россиянина отбросило к подъезду. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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