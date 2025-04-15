Внедорожник BMW взорвался в российском поселке и попал на видео

В Дагестане BMW Х5 взорвался посреди поселка и попал на видео

В Дагестане немецкий внедорожник взорвался посреди поселка и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «ДТП/ЧП 05».

На кадрах, снятых в поселке Кирпичном неподалеку от Каспийска, запечатлен момент взрыва. На них видно охваченный огнем автомобиль, от которого в небо поднимается облако черного дыма. Когда раздается взрыв, отдельные элементы автомобиля разлетаются на десятки метров.

По данным канала, взорвался автомобиль BMW Х5. Машина застряла в канаве — водитель пытался вырулить из нее, что, вероятно, привело к перегреву двигателя. Отмечается, что машина работала на газу.

Ранее в Дагестане Lada взорвалась посреди трассы, случившееся также сняли на видео. На ролике видно сам момент взрыва, после которого очевидцы в панике разбегаются в стороны. Машина загорелась после аварии, в которую попала на автодороге Р-217 «Кавказ».