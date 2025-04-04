В Дагестане Lada взорвалась посреди федеральной трассы и попала на видео

В Новолакском районе Дагестана автомобиль Lada Granta взорвался на трассе

В Новолакском районе Дагестана автомобиль взорвался посреди федеральной трассы. Момент случившегося попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден горящий автомобиль, который стоит посреди трассы. В какой-то момент он взрывается, ударной волной от автомобиля отлетают покрышки и другие его части. Очевидцы и сотрудники оперативных служб отбегают дальше от места взрыва.

Авария, после которой легковой автомобиль загорелся, произошла на трассе Р-217 «Кавказ». Там водитель Lada выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель» — оба автомобиля загорелись. Выжить не удалось водителю и пассажиру легкового автомобиля, водитель большегруза получил травмы.

2 апреля в Дагестане внедорожник Toyota Land Cruiser, внутри которого находились люди, рухнул в обрыв с трассы Агвали — Шаури — Кидеро из-за камнепада. Внутри внедорожника находились водитель, который получил несовместимые с жизнью травмы, и пассажир — его с различными подтверждениями доставили в больницу.