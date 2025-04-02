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15:24, 2 апреля 2025Россия

В Дагестане внедорожник с людьми рухнул в обрыв из-за камнепада

В Дагестане внедорожник Toyotа с людьми рухнул в обрыв из-за камнепада
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане внедорожник Toyota Land Cruiser, внутри которого находились люди, рухнул в обрыв с трассы Агвали — Шаури — Кидеро из-за камнепада. Об этом сообщил ГКУ «Дагестанавтодор» в Telegram-канале.

Внутри внедорожника находились водитель, который получил несовместимые с жизнью травмы, и пассажир — его с различными подтверждениями доставили в больницу.

«Оперативными мерами, принятыми эксплуатационной организацией, последствия камнепада устранены, движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в Махачкале автомобиль, внутри которого находились несколько человек, улетел в канал. Рядом оказались двое мужчин, которые бросились в воду спасать водителя и пассажиров автомобиля.

ЖЗЛ
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