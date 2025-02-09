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17:13, 9 февраля 2025Россия

В Дагестане автомобиль с людьми упал в канал

В Махачкале автомобиль с людьми улетел в канал имени Октябрьской революции
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Дагестане автомобиль, внутри которого находились несколько человек, улетел в канал. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По ее информации, авария произошла в Махачкале в ночь на 9 февраля, автомобиль рухнул в канал имени Октябрьской революции. Рядом оказались двое мужчин, которые бросились в воду спасать водителя и пассажиров автомобиля.

Незнакомые мужчины, которые пришли на помощь пострадавшим в аварии, оказались воспитанниками местной спортивной школы. Они помогли людям выбраться из воды и передали их в руки медикам. В автомобиле в том числе находились несовершеннолетние.

В ноябре 2024 года пять человек пострадали в результате падения автомобиля с обрыва в Дагестане. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль сорвался в пропасть в Ботлихском районе.

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