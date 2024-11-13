В России сорвался в пропасть автомобиль с людьми

В Дагестане автомобиль упал с обрыва, пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате падения автомобиля с обрыва в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».

ЧП произошло в Ботлихском районе республики. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль сорвался в пропасть.

Находившемуся за рулем мужчине и четырем пассажирам удалось выжить. Их доставили в больницу.

Ранее в Дагестане автомобиль сорвался со стометровой высоты. Управлявшему им мужчине удалось выжить, на момент сообщения о происшествии он находился в реанимации.