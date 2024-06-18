Россиянин упал со стометровой высоты и выжил

В Дагестане водитель выжил после падения в автомобиле со стометровой высоты

В Дагестане автомобиль сорвался со стометровой высоты. Водителю удалось выжить, сообщает Telegram-канал «Голос Дагестана / Новости Дагестана».

ЧП произошло в Докузпаринском районе республики. Машина сорвалась в стометровую пропасть.

Находившегося за рулем водителя госпитализировали, он находится в реанимации. О характере полученных им травм не сообщается.

Ранее житель Москвы выжил после падения с 14-го этажа. Это удалось ему благодаря кондиционеру — мужчина упал в корзину внешнего блока на одном из нижних этажей, где его и обнаружили жители дома.