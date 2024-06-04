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08:45, 4 июня 2024Россия

Выпавшему из окна 14-го этажа москвичу удалось спастись благодаря одной вещи

На Производственной улице в Москве мужчина выпал из окна 14-го этажа и выжил

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве на улице Производственной мужчина выпал из окна 14-го этажа и выжил благодаря одной вещи. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По информации издания, москвичу удалось выжить при падении с 14-го этажа благодаря кондиционеру — он упал в корзину его внешнего блока, расположенную этажом ниже. В корзине для кондиционеров неизвестного обнаружили местные жители.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые спасли мужчину, Они вскрыли дверь в квартиру и затащили жителя Москвы внутрь помещения. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить, что с ним произошло.

Ранее в Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Мальчик после падения с высоты полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую. Семья, где живет ребенок, благополучная и на учете не состоит.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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