Годовалый российский ребенок выжил после падения с 18-го этажа

В Новосибирске годовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа

В Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным авторов канала, мальчик после падения с высоты полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую. Семья, где живет ребенок, благополучная и на учете не состоит.

Предварительно, когда все спали, годовалый малыш лежал с папой в кровати и решил полезть к окну, открыл его и выпал. Двое очевидцев видели, как с 18-го этажа что-то падает, но оставили это без внимания. Ребенка госпитализировали, других данных о его состоянии после произошедшего не приводится.

Ранее в Омске десятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил. Мальчика заметили местные жители на балконе одного из домов. О нем сообщили в полицию, но ребенок, несмотря на предупреждения, выпал с балкона.