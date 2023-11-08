Десятилетний российский ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа и остался жив

В Омске десятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Следственный комитет Омской области, в свою очередь, уточнил, что ребенка заметили местные жители на балконе одного из домов. О нем сообщили в полицию, но мальчик, несмотря на предупреждения, выпал с балкона.

Подробностей о состоянии выжившего мальчика нет. Следователи сообщили, что он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Правоохранители начали проверку. Они выяснили, что во время случившегося мать мальчика была дома.

Ранее в Астрахани девушка выпала с восьмого этажа дома во время мытья окон и выжила. Компьютерная томография выявила у россиянки ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение.