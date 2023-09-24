Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 24 сентября 2023Россия

Россиянка выпала с восьмого этажа во время мытья окон и выжила

Жительница Астрахани выпала с 8-го этажа во время мытья окон и выжила

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Астрахани девушка выпала с восьмого этажа дома во время мытья окон и выжила, ее спасли врачи Александро-Мариинской больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

В больницу пострадавшую в критическом состоянии привезла машина скорой помощи. Компьютерная томография выявила у россиянки, в частности, ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение.

Через месяц состояние пациентки стабилизировалось. В левой нижней конечности полностью восстановлены двигательные функции. В правой — сила снижена, ходить женщина пока не может, ей назначена консультация врача-нейрохирурга.

Ранее в Красноярском крае 94-летняя женщина провела пять дней в лесу без воды и пищи и выжила. Пенсионерку нашли комбайнеры после того, как она вышла из леса в поле. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина не узнает родных и знакомых.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил США в создании новых военных союзов

    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

    Стали известны подробности о нарочно сбивших на авто ребенка мужчинах

    Российская авиация нанесла масштабный удар по ВСУ на донецком направлении

    Азербайджанский боец уступил в главном бою турнира UFC из-за травмы

    Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

    Литва задолжала деньги за проживание строителей забора на границе с Белоруссией

    Психолог перечислила любимые фразы манипуляторов

    Россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при кредитовании

    Подсчитан ущерб Украины из-за эмбарго Восточной Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости